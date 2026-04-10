الهند تعبر عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن مقتل مدنيين في لبنان
نيودلهي 10 أبريل نيسان (رويترز) – عبرت وزارة الخارجية الهندية اليوم الجمعة عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير التي تفيد بوقوع قتلى ومصابين بين المدنيين في لبنان، وذلك بعد يومين من أسوأ قصف تشنه إسرائيل في حربها على لبنان والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
وتوغلت إسرائيل في لبنان الشهر الماضي لملاحقة جماعة حزب الله بعد أن أطلقت النار على إسرائيل دعما لطهران في وقت كانت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أشدها.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان “لطالما شددت الهند على حماية المدنيين باعتبارها الأولوية القصوى. ومن الضروري الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها”.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)