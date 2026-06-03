الهند تقر حزمة دعم بمليار دولار لشركات الطيران على وقع ارتفاع أسعار الوقود

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أقرّت الهند حزمة بقيمة مليار دولار لدعم شركات الطيران الأربعاء للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.

وتسببت حرب الشرق الأوسط بتوقف حركة الملاحة بالكامل تقريبا عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره في الأحوال الطبيعية حوالى خُمس الإنتاج العالمي من النفط، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود توربينات الطائرات (ATF).

وأثارت الأزمة مخاوف حيال مدى إمكان تحقيق شركات الطيران الأرباح ودفعتها بالتالي إلى رفع ثمن التذاكر.

وسيُقدّم المبلغ الذي سيُدفع مرّة واحدة كسلفة بدون فوائد لشركات تسويق النفط المملوكة للدولة، بهدف المساعدة في دعم استقرار أسعار وقود توربينات الطائرات من أجل شركات الطيران التي تعمل على المستويين المحلي والدولي، وفق الحكومة.

وذكرت في بيان أن “الإجراء سيساهم في حماية واستدامة الربط الجوي داخليا ودوليا، بما يضمن استمرارية خدمات الطيران”.

وتظهر بيانات الحكومة أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من الضعف منذ آذار/مارس، من 60,50 روبية (0,63 دولار) للتر إلى 142 روبية (1,49 دولار) في أيار/مايو.

ويمثّل الوقود حوالى 40 في المئة من تكاليف شركات الطيران التشغيلية فيما يفاقم ازدياد التكاليف الضغط على هوامش الربح.

وقال وزير النفط هارديب بوري إن الصندوق سيحمي 7,7 ملايين وظيفة تعتمد على قطاع الطيران.

وأضاف في منشور على “إكس” أنه سيوفر أيضا “حماية للاستثمارات العامة في البنى التحتية للمطارات عبر إبقاء عمليات شركات الطيران قابلة للاستمرار” من الناحية الاقتصادية.

ازم/لين/ب ق