الهند تنجح في إطلاق أول صاروخ من تصنيع شركة خاصة محلية

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نجحت الهند السبت في إطلاق أول صاروخ تصنّعه شركة خاصة محلية، من مركز سريهاريكوتا الفضائي في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت شركة “سكاي روت” المصنّعة للصاروخ.

وأوضحت الشركة أنّ الصاروخ “فيكرام 1” البالغ ارتفاعه 23 مترا، انطلق عند الساعة 12,05 بالتوقيت المحلي (6,35 بتوقيت غرينتش)، وتمكن بعد أكثر من 15 دقيقة من الوصول بنجاح إلى مداره التشغيلي على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وصُمّم الصاروخ الجديد لنقل أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 350 كيلوغراما إلى مدار أرضي منخفض. وخلال رحلته التجريبية الأولى، كان مزوّدا بمعدات استعراضية صممتها شركات هندية ناشئة صغيرة.

وللهند طموحات فضائية كبيرة، وقد حققت خلال العقد الفائت خصوصا إنجازات تضاهي إنجازات القوى العالمية الكبرى، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

بعد إرسال مسبار إلى مدار حول المريخ عام 2014 وهبوط مركبة جوالة على سطح القمر عام 2023، تسعى منظمة الفضاء الهندية إلى إرسال رائد فضاء إلى المدار بشكل مستقل بحلول عام 2027.

كما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عزمه على إرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040.

اش-بب/رك/ب ح