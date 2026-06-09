الهند تنهي بناء نفق استراتيجي قرب من حدودها مع الصين

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أنجزت الهند رسميا الثلاثاء حفر نفق للسيارات ذي أهمية إستراتيجية تحت جبال هملايا، سيصل منطقة كشمير المتنازع عليها بمنطقة لداخ المحاذية للصين.

يبلغ طول نفق زوجيلا أكثر من 13 كيلومترا وتقدّر كلفته بـ712 مليون دولار، وسيسمح بسير المركبات بين المنطقتين خلال الشتاء عندما تكون الطريق الحالية مغلقة بسبب الثلوج.

شارك أكثر من 3 آلاف عامل في بناء هذا المشروع، وهو أطول نفق تم حفره على الإطلاق في الهند، ومن المقرر فتحه أمام حركة السير في العام 2028.

وقال وزير الطرق نيتين غادكاري خلال حفل أقيم الثلاثاء “إنه ليس مجرد نفق، بل هو رابط ذو أهمية حيوية”.

تشهد الحدود المتنازع عليها الممتدة على مسافة 3500 كيلومتر بين الهند والصين توترات متكررة. وتخوض الدولتان اللتان تتصدران قائمة أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان، صراع نفوذ في آسيا.

في العام 2020، وقعت مواجهة حدودية دامية بينهما في جبال هملايا أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين.

كما تشكل منطقة كشمير ذات الغالبية المسلمة محور نزاع بين الهند وباكستان منذ أن قُسمت بين البلدين عند استقلالهما عام 1947.

وسيسمح نفق زوجيلا للجيش الهندي الذي ينشر 500 ألف من جنوده في كشمير، بنقل تعزيزات إلى منطقة لداخ المحاذية للصين، بمجرد ربط النفق بخط السكك الحديد البالغ طوله 272 كيلومترا الذي دُشن هناك العام الماضي.

بزب/س ح/جك