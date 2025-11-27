The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الهند توافق على خطة لتعزيز إنتاج المعادن النادرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وافقت الهند على خطة بقيمة 700 مليون يورو لتعزيز استخراج ومعالجة المعادن النادرة، وهي حيوية لصنع المغناطيس الدائم، بهدف تقليص ارتهانها للواردات وخصوصا من الصين.

وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطة ستساهم في تأمين “سلسلة إمداد للصناعات الوطنية”.

وهذا المغناطيس الدائم لا غنى عنه في الصناعات الإلكترونية والطاقات المتجددة وفي قطاعي الفضاء والدفاع.

وتلبي نيودلهي راهنا حاجاتها من طريق الواردات. وتتوقع الحكومة أن يتضاعف الطلب الوطني بحلول العام 2030.

وتنص الخطة على تدابير تحفيزية لبلوغ “قدرة إنتاج قدرها ستة آلاف طن في السنة” بهدف “تعزيز الاستقلالية وجعل الهند لاعبا رئيسيا في السوق العالمية”، وفق الحكومة.

وتحصل الهند من دول مختلفة، وخصوصا الصين، على المعادن النادرة الضرورية لصنع هذا المغناطيس.

وهذا العام، فرضت بكين التي تهيمن على أكثر من ستين في المئة من استخراج المعادن النادرة، قيودا على صادراتها، مما اثار قلق الشركات الهندية مثل شركة “باجاج أوتو” لصنع دراجات سكوتر.

وفي تشرين الأول/اكتوبر الفائت، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن “بعض الشركات الهندية” حصلت على تراخيص لاستيراد هذه المعادن النادرة.

اسف/ب ق/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية