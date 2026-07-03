الهند توافق على شراء معدات عسكرية بقيمة 5,46 مليارات دولار

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وافقت الهند الجمعة على شراء معدات عسكرية لقواتها المسلحة بقيمة 5,46 مليارات دولار، تشمل صواريخ وأنظمة حرب إلكترونية ومسيّرات متفجرة.

ووافقت لجنة تضم كبار الضباط ويرئسها وزير الدفاع “من حيث المبدأ” على عملية الاستحواذ، وفق بيان حكومي.

وأشار البيان إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة تبلغ حوالى 520 مليار روبية (5,46 مليارات دولار).

وأبرزت مواجهة استمرت أربعة أيام مع باكستان، خصمها النووي، ضرورة أن تعمل نيودلهي على تحديث قدراتها الدفاعية.

ولم يحدد البيان الفترة الزمنية لإتمام عمليات الشراء، أو ما إذا كانت المعدات ستُستورد أم ستُصنّع محليا.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، موردها الرئيسي التقليدي للمعدات العسكرية، واتجهت نحو دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

وتضمنت الصفقة شراء أنظمة مضادة للمسيّرات وأنظمة حرب إلكترونية، وصواريخ أرض-جو متوسطة المدى وصواريخ محمولة مضادة للدبابات، ومسيرّات متفجرة للجيش الهندي، وفقا للحكومة.

وتبلغ ميزانية الدفاع الحالية لنيودلهي 85 مليار دولار.

وتسعى الهند أيضاً إلى تحديث أسطولها البحري في ظل تنامي نفوذ بكين في ممرات الشحن الرئيسية في المحيط الهندي.

بسب/غد/كام