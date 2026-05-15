الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات في مجالي الدفاع والنفط

reuters_tickers

4دقائق

نيودلهي/دبي 15 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند والإمارات اتفقتا اليوم الجمعة، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات، على إطار شراكة دفاعية استراتيجية، وذلك في إطار سعيهما لتعزيز العلاقات في ظل حرب إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن البلدين وقعا أيضا اتفاقيات بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال.

وفي إطار هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية، “اتفق الجانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والمناورات والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات”.

وقبيل زيارة مودي، أفادت مصادر هندية لرويترز بأن رئيس الوزراء سيناقش على الأرجح اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الطاقة، كما سيسعى للحصول على دعم لتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية لنيودلهي من النفط.

ومن المتوقع أن يسهم قرار الإمارات الشهر الماضي بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في زيادة إنتاجها، ودعم الدول المستوردة للخام كالهند.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها الثالث، إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية جراء إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يعبر من خلاله نحو 20 بالمئة من النفط العالمي. وتسببت الحرب أيضا في تعطيل حركة النقل والتجارة في منطقة الخليج، إذ استهدفت غارات إيرانية دولا خليجية، من بينها الإمارات، وذلك قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار هش الشهر الماضي.

ووقعت نيودلهي وأبوظبي في يناير كانون الثاني اتفاقية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تشتري الهند بموجبها شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الإمارات، ثالث أكبر شركائها التجاريين، بالإضافة إلى خطاب نوايا للعمل على إقامة شراكة دفاعية استراتيجية.

* السعودية وباكستان تعملان على توطيد العلاقات

يأتي ذلك في أعقاب اتفاقية دفاع مشترك وقعتها باكستان، التي تربطها عداوة تاريخية مع الهند، مع السعودية العام الماضي.

وبرزت باكستان كوسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، وسارعت إلى دعم دفاعات السعودية بعد تعرض المملكة لمئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن تقديمها دعما إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان لمساعدتها في سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

وفي بيانها الصادر اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أيضا عن استثمارات إماراتية بقيمة خمسة مليارات دولار، مشيرة إلى صفقات سابقة، منها استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل العام الماضي مقابل ثلاثة مليارات دولار، واستثمار الشركة العالمية القابضة مليار دولار في شركة سمان كابيتال ليميتد.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)