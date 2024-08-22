الوسطاء يجتمعون بالقاهرة في محاولة لسد الثغرات في مقترح هدنة غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان إن وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل بدآ جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة يوم الخميس بهدف حل الخلافات حول مقترح لهدنة في قطاع غزة لإنهاء أكثر من عشرة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف المصدران أن مسؤولين مصريين وأمريكيين اجتمعوا سعيا للتوصل إلى حلول وسط بشأن توفير الأمن على الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي الذي تطالب به حماس.

وأضافا أن من المقرر تقديم المقترحات إلى المسؤولين الإسرائيليين في وقت لاحق من يوم الخميس وأن من المقرر أيضا أن ينضم وفد قطري إلى المحادثات يوم الجمعة.

وتلعب مصر والولايات المتحدة وقطر دور الوساطة في مفاوضات متقطعة على مدى شهور لتأمين وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

وبرزت مطالب إسرائيلية ببقاء قوات بطول ممر نتساريم عبر قطاع غزة، وكذلك في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، باعتبارها أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وتريد مصر وحماس انسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا. وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم المنطقة لجلب الأسلحة إلى غزة. وتقول مصر إنها أغلقت طرق التهريب.

وتأتي الاجتماعات في القاهرة يومي الخميس والجمعة في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وفشلت في تحقيق انفراجة في المفاوضات.

وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وخطف حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب الهجوم، بحسب إحصاءات السلطات الصحية الفلسطينية.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في عمق القطاع الساحلي يوم الخميس بعد ساعات من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحاجة الملحة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.