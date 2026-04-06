الوكالة الدولية للطاقة الذرية: آثار لضربات حديثة قرب محطة بوشهر في إيران

reuters_tickers
6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن بوسعها تأكيد وقوع آثار لضربات عسكرية حديثة بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، لكنها أوضحت أن المحطة نفسها لم تتعرض لأضرار.

وأضافت هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التأكيد استند إلى تحليلها المستقل لصور أقمار صناعية جديدة ومعرفتها التفصيلية بالموقع، مشيرة إلى أن إحدى الضربات أصابت موقعا لا يبعد سوى 75 مترا عن محيط المنشأة.

وكانت الوكالة قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت إخطارا من إيران يفيد بسقوط مقذوف بالقرب من مباني محطة بوشهر للطاقة النووية.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

