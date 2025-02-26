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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي النقاء يتزايد بشكل حاد

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فيينا (رويترز) – ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير ربع سنوي يوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة زاد بشكل حاد منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر كانون الأول.

وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية وهي 90 بالمئة.

وجاء في التقرير، وهو واحد من تقريرين سريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية موجهين للدول الأعضاء واطلعت عليهما رويترز، أن مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 بالمئة في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام.

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