الوكالة الذرية: مقذوف بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية ولا أضرار

24 مارس آذار (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن إيران ذكرت أن القذيفة لم تحدث أضرارا بالمنشأة أو إصابات بين الموظفين، وأن الأوضاع في المحطة لا تزال طبيعية.

وكرر رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة دعوته إلى ضبط النفس إلى أقصى حد لتجنب مخاطر السلامة النووية في أثناء الصراع.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )