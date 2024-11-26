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الوكالة الرسمية: أنباء عن عدوان إسرائيلي استهدف قريتين بريف حمص الشمالي والغربي

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(رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الثلاثاء بأن أنباء أولية تشير إلى “عدوان إسرائيلي” استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي.

وذكر التلفزيون السوري في وقت سابق يوم الثلاثاء أنه سُمع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص، وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الانفجارات.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها كثفت مثل هذه الغارات منذ هجوم بقيادة مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023 على جنوب إسرائيل.

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