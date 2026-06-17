الوكالة الرسمية: إيران وأمريكا ستنهيان القتال والحصار البحري بموجب مذكرة تفاهم

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17 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء تفاصيل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن البلدين سينهيان القتال على جميع الجبهات والحصار البحري في المنطقة.

ونشرت الوكالة تفاصيل الاتفاق الذي من المقرر توقيعه يوم الجمعة بعد وقت قصير من إعلان مسؤول أمريكي نسخة من النص.

وتضمنت التفاصيل التي نشرتها الوكالة تعهدات من الولايات المتحدة بمنح إيران إمكانية الوصول إلى أموالها المجمدة وإنهاء الحصار على سفنها وموانئها، بينما تتعهد إيران بتسهيل عودة حركة المرور البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما قبل الحرب وعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )