الوكالة الرسمية: الرئيس السوري يزور موسكو يوم الأربعاء

القاهرة (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الثلاثاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى روسيا منذ أن أطاح معارضون بقيادة الشرع بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد العام الماضي.

وقالت سانا نقلا عن مكتب الإعلام في مكتب الرئيس السوري أن الزعيمين سيبحثان التطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاون بين سوريا وروسيا.

وقال تلفزيون سوريا الموالي للحكومة ومصدر مطلع يوم الثلاثاء إن الشرع سيزور موسكو يوم الأربعاء، على الرغم من تأجيل قمة عربية روسية هناك كان من المقرر أن يحضرها.

وقال مصدر رسمي سوري إن من المقرر أن يجري الشرع محادثات بخصوص استمرار وجود قاعدة بحرية لروسيا في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم.

وأضاف المصدر أن الشرع سيطلب أيضا من روسيا بصفة رسمية تسليم الأسد لمحاكمته على ما قال إنها جرائم بحق السوريين.

وقاد الشرع، الذي كان يرأس فرع تنظيم القاعدة في سوريا، قوات المعارضة المسلحة إلى دمشق في ديسمبر كانون الأول وشكّل حكومة جديدة.

وفر الأسد من العاصمة ومنحته روسيا حق اللجوء.

وسعت موسكو منذ ذلك الحين إلى الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، عبر أمور منها تقديم الدعم الدبلوماسي لدمشق في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي يوليو تموز، التقى بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.

كانت زيارة الشيباني الأولى منذ الإطاحة بالأسد.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي وكندة مكية-إعداد حسن عمار وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)