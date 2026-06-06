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الولايات المتحدة تسجل إصابة ثانية بآفة خطرة تهدد الثروة الحيوانية

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أعلنت وزارة الزراعة الأميركية الجمعة أنها رصدت حالة ثانية من آفة خطرة تصيب الماشية، إذ يمكن ليرقاتها الآكلة للحوم أن تتسبب في نفوق الأبقار.

وذكرت الوزارة في منشور عبر إكس أن الإصابة الجديدة بما يُعرف بذبابة الدودة الحلزونية للعالم الجديد (NWS) رُصدت لدى عجل صغير في جنوب تكساس، على بُعد حوالى 10 كيلومترات من موقع أول حالة أُعلن عنها الخميس.

وأثار تفشّي هذه الآفة سباقا مع الزمن لمنع انتشارها.

وكان يُعتقد أن ذبابة الدودة الحلزونية للعالم الجديد قُضي عليها في الولايات المتحدة عام 1966. إلا أن ولاية فلوريدا شهدت تفشيا لها عام 2016، أثّر بشكل رئيسي على الغزلان، قبل القضاء عليها في العام التالي، بحسب وزارة الزراعة.

ولا تزال هذه الذبابة موجودة في أميركا الجنوبية، لكنّ أسرابها تتحرك شمالا في السنوات الأخيرة.

يمكن أن تصيب هذه الآفة أيضا الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة وحتى البشر.

أنشأت تكساس منطقة حجر صحي تمتد لمسافة 20 كيلومترا، ما يعني ضرورة فحص كل الحيوانات ثابتة الحرارة، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، قبل مغادرة المنطقة.

بور-شا/رك/جك

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