الولايات المتحدة تسعى إلى تدويل مكافحة “الإرهاب اليساري المتطرف”

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تستضيف الولايات المتحدة الخميس اجتماعا وزاريا دوليا يهدف إلى توسيع نطاق مكافحة ما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ”الإرهاب اليساري المتطرف” الذي تقول إنه يشهد تصاعدا.

ويشارك في الاجتماع الذي يحمل عنوان “عودة الإرهاب السياسي” ويرأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، أكثر من 60 بعثة من أوروبا وآسيا ومناطق أخرى.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو سيؤكد في كلمته الافتتاحية أن “الإرهاب السياسي اليساري المتطرف يمثّل تهديدا حقيقيا عابرا للحدود، قائما منذ عقود، لكنه يشهد اليوم تصاعدا”.

ووفقا للنص المعدّ سلفا لكلمته، سيصف روبيو الإرهاب اليساري بأنه نتاج “شر فريد متجذّر في استياء عميق من الحضارة” يتخذ أشكالا أيديولوجية مختلفة.

وسيقول “إنه تمرد على الحضارة وعلى الذين يشيدونها أو يحافظون عليها”.

– “زيادة في عدد الهجمات الإرهابية” –

لكن بيانات واردة في تقرير شامل أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) العام 2025 تشير إلى أنه، رغم تسجيل زيادة طفيفة في الهجمات المنسوبة إلى اليسار في الولايات المتحدة، فإن اليمين المتطرف يقف وراء عدد أكبر بكثير من الهجمات الإرهابية منذ العام 1994.

وجاء في التقرير “شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الهجمات والمخططات الإرهابية اليسارية، إلا أن هذا العنف انطلق من مستويات متدنية جدا، ولا يزال أدنى بكثير من المستويات التاريخية للعنف الذي نفّذه متطرفون يمينيون أو جماعات جهادية”.

وأوضح التقرير أن العام 2020 سجل 30 هجوما أو مخطّطا إرهابيا مرتبطا باليمين المتطرف في الولايات المتحدة، في مقابل ثمانية مرتبطة باليسار وثلاثة مرتبطة بجماعات جهادية.

وفي استراتيجيتها الأخيرة لمكافحة الإرهاب، وصفت إدارة ترامب أوروبا بأنها “حاضنة للتهديدات الإرهابية”، مستشهدة بأعمال تخريب طالت شبكة السكك الحديد الفرنسية يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية العام 2024، والتي قالت السلطات إنها تحمل بصمات تقليدية لليسار المتطرف.

كما تشير إلى مقتل الناشط القومي الفرنسي كانتان دورانك في شباط/فبراير، في قضية نُسبت إلى أعضاء في حركة مناهضة للفاشية، وأيضا بهجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر على عدد من أعضاء حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ في اليونان، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

ويمثل ذلك تحولا عن نهج إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تعتبر الجماعات اليمينية المتطرفة، ولا سيما جماعات تفوق العرق الأبيض، من أبرز التهديدات الأمنية.

ل ب/ملك/الح