الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وغموض يكتنف مفاوضات سويسرا

afp_tickers

المشاركة

9دقائق

أعلنت القوات الأميركية الخميس رفع الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية خلال حرب الشرق الأوسط بعد أن وقع الرئيسان الأميركي والايراني عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، فيما يلف الغموض مفاوضات من المقرر ان تبدأ في سويسرا الجمعة.

وينص التفاهم على فترة تفاوض تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، لإجراء محادثات بين الخصمين حول قضايا من بينها ملف إيران النووي والعقوبات.

لكن برز غموض بشأن الخطوات التالية، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان، اللذان انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ الثورة الإسلامية عام 1979، سيعقدان مراسم التوقيع والمحادثات في سويسرا الجمعة كما أُعلن سابقا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة اكس “رفعت القوات الأميركية اليوم الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها”، موضحة أن القطع الحربية الأميركية “ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق”.

وسمح الجيش الأميركي لـ 12 سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران، حسبما قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

وقبل الحرب، كانت تُسجل 120 عملية عبور يوميا في المضيق، بحسب موقع المعلومات البحرية “لويدز ليست”.

وقال جاي دي فانس الخميس إنه قد يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال نهاية الأسبوع، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر قابل للتغيير.

وفي إيران، قالت وكالة تسنيم إنه “لم يتم تأكيد أي شيء” بشأن رحلة الوفد الإيراني إلى سويسرا.

– “وجهة نظر مختلفة” –

لقي التفاهم انتقادات من بعض الأوساط في الولايات المتحدة، حيث تحدثت وسائل إعلام الخميس عن تقديم الولايات المتحدة تنازلات وتخليها عن الأهداف التي وضعتها عند بدء الحرب.

وردّ ترامب على منتقديه الخميس وكتب على شبكته تروث سوشال “لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة الى الولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار. تفقدوا سوق الأسهم”، معتبرا أن “دعاية الديموقراطيين هي في ذروتها”.

بدوره، ندد جاي دي فانس بأعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذين ينتقدون التفاهم بين واشنطن وطهران، قائلا إن عليهم أن “يصحوا” ويعوا “الواقع”.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت الخميس، سمّى فانس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش صراحة، واتهمهما بانتقاد التفاهم.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أهمية الحفاظ على “العلاقة الحيوية” بين الدولة العبرية والولايات المتحدة، عقب توقيع الأخيرة تفاهما مع إيران وظهور تباينات علنية بينه وبين ترامب.

وقال نتانياهو في مناسبة رسمية وفقا لبيان صادر عن مكتبه “لم ينته الصراع بعد، وتنتظرنا تحديات إضافية، تتطلب تقديرا هادئا، ودفاعا راسخا عن المصالح الأمنية لإسرائيل، وفي الوقت عينه الحفاظ على العلاقة الحيوية مع أصدقائنا الأميركيين الذين وقفوا معنا كتفا لكتف في هذا القتال، وهي شراكة نقدّرها بشكل عميق”.

وفي الجانب الايراني، أعلن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة رغم وجود “وجهة نظر مختلفة” لديه، بدون الخوض في التفاصيل.

واكد أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة ستُعقد بشكل مباشر، لكن هذا لا يعني “القبول بوجهة نظر العدو”.

وكان الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان نوه بمذكرة التفاهم “التاريخية” مع الولايات المتحدة، ونشر على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة الى إمضاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين.

ووقّع ترامب مذكرة التفاهم في قصر فرساي بفرنسا خلال عشاء أقامه نظيره إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء.

وسرعان ما انعكس الاتفاق ايجابا على اسعار النفط.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية اعلنت أن المفاوضات ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد.

وقالت الوزارة “في الوقت الحالي، لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، غدا في بورغنشتوك لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق”.

لكن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ارجأ زيارته التي كانت مقررة الى سويسرا الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني عن بعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه الخميس.

وتوصّلت واشنطن وطهران هذا الأسبوع إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي أدّت إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان.

– “انتصار كبير” أم “هزيمة”؟ –

أتى الاتفاق في ظل وقف إطلاق النار يسري منذ الثامن من نيسان/أبريل وتعرض لانتهاكات متكررة، وبعد مباحثات شاقة قادتها باكستان، وساهمت فيها الدوحة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

واعتبرت الخارجية القطرية الخميس أن الاتفاق يشكّل “أساسا صلبا” للمباحثات المقبلة.

وتنصّ المذكرة على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي على موانئ إيران، وتلزم الولايات المتحدة خلال فترة التفاوض التي تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، “بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل”.

كما تلتزم واشنطن برفع عقوباتها عن طهران في حال إبرام اتفاق نهائي.

وخلال المفاوضات، سيناقش البلدان آلية للتعامل مع مخزون اليورانيوم العالي التخصيب والذي يثير الغموض بشأن مصيره بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع الإيرانية، قلقا غربيا واسعا. وتنص الوثيقة على أن “الحد الأدنى من الآلية” هو “خفض نسبة التخصيب في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

من جهتها، أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها لبدء تحديد “الخطوات الملموسة” التي سيتعين اتخاذها في إطار أي اتفاق نهائي.

إلا أن إيران شددت الخميس على أن برنامجها للصواريخ البالستية غير مطروح في المفاوضات المقبلة.

وبحسب الاتفاق، سيتعيّن على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوما.

وتعهدت إيران بـ”ضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط”. وأكد مسؤولون إيرانيون أن المضيق “لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”، وأن طهران “سنجبي رسوما” مقابل خدمات في هرمز.

وتلتزم الولايات المتحدة أيضا، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، بالتعاون مع “الشركاء الإقليميين” ولا سيما في الخليج، لوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية اقتصاد الجمهورية الإسلامية، من دون أن ينطوي ذلك على أي مساهمة مالية أميركية.

بورس-سست/س ح-ح س-كام-غد/ب ق