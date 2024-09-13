الولايات المتحدة تفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، في الوقت الذي تنخرط فيه القاهرة وواشنطن في وساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

والعام الماضي، اشترطت الولايات المتحدة للإفراج عن جزء من هذه المساعدات السنوية إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان في مصر، الدولة التي يُتهم رئيسها عبد الفتاح السيسي بقمع المعارضة.

ولكن هذا العام، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مصر أحرزت “تقدما” في مجالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان. كما أشارت صراحة إلى المساعدة التي قدمتها القاهرة في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ولمساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وأشار المتحدث أيضا إلى دور مصر في “تعزيز وقف إطلاق النار في السودان”، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من 16 شهرا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تخصيص الميزانية في مذكرة إلى الكونغرس، كما يقتضي القانون الأميركي.

وتنتقد واشنطن بانتظام سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ووضعت شروطا على منح جزء من مساعداتها العسكرية السنوية. والعام الماضي، علقت واشنطن نحو 95 مليون دولار من المساعدات على أساس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2022، أعاد الرئيس المصري السيسي إطلاق “حوار وطني” وأفرج عن مئات السجناء السياسيين، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأشخاص اعتقلوا في نفس الفترة.

ولا تزال مصر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، تحتجز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وكثير منهم يعيشون في ظروف قاسية للغاية، وفقا لمنظمات غير حكومية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية “بمصادقتها على استيفاء مصر الشروط، تقرَ الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذتها مصر” في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بمشروع قانون بشأن الإصلاحات القضائية والإفراج عن أكثر من 950 سجيناً سياسياً منذ أيلول/سبتمبر 2023، من بين خطوات أخرى.

لب/سام/غد