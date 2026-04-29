الولايات المتحدة تقود دعوة جديدة لدعم بنما في مواجهة “التهديد” الصيني

afp_tickers

2دقائق

قادت الولايات المتحدة الثلاثاء مجموعة من دول المنطقة لإطلاق نداء مشترك لدعم بنما في نزاعها مع الصين بشأن قناتها، واصفة تصرفات بكين بأنها تهديد لمجمل هذه البلدان.

واتّخذت الولايات المتحدة التي سبق أن أعربت صراحة عن تنديدها للصين بسبب هذه المسألة، مبادرة إصدار إعلان مشترك وقعته دول يقودها اليمين في الغالب هي بوليفيا وكوستاريكا وغويانا وباراغواي وترينيداد وتوباغو.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن تصرفات الصين “محاولة واضحة لتسييس التجارة البحرية والتعدي على سيادة دول” المنطقة.

وأضاف البيان “بنما هي ركيزة أساسية لنظامنا التجاري البحري، بالتالي يجب أن تبقى بمنأى عن أي ضغوط خارجية لا داعي لها” مشيرا إلى أن “أي محاولات لتقويض سيادة بنما تشكل تهديدا لنا جميعا”.

ووضعت بنما يدها على ميناءين كان يديرهما سابقا تكتل مقره هونغ كونغ على الممر الحيوي للتجارة العالمية، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا البنمية في كانون الثاني/يناير.

وندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بالصين بزعم احتجازها سفينتين ترفعان علم بنما ردا على ذلك.

وهددت الصين بنما بالرد لكنها نفت احتجاز السفينتين، متهمة الولايات المتحدة بتلفيق أكاذيب.

وعاد ترامب إلى السلطة العام الماضي متعهدا استعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما التي تم تسليمها بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

سكت/الح