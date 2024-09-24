الولايات المتحدة ستتبرع بمليون جرعة من لقاح إمبوكس لبلدان إفريقية (مسؤول)

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أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستتبرّع بمليون جرعة من لقاح جدري القردة “إمبوكس” للبلدان الإفريقية حيث يتفشى المرض.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الرئيس جو بايدن سيعلن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التبرّع بمبلغ قدره 500 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة على الاستجابة للتفشي.

إمبوكس مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر ولكنه ينتقل أيضا بين البشر من خلال الاتصال الجسدي، ويسبب الحمى وآلام العضلات وآفات جلدية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إمبوكس طارئة صحية عالمية في 14 آب/أغسطس، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بسلالة جديدة منه سُميت “كلايد 1 بي” في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي انتشرت إلى دول مجاورة.

دك/لين/نور