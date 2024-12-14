الولايات المتحدة في “اتصال مباشر” مع السلطات السورية الجديدة

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن بلاده أقامت “اتصالا مباشرا” مع هيئة تحرير الشام التي تقود تحالفا من فصائل مسلحة أسقط الرئيس بشار الأسد وتولى السلطة في دمشق.

من جهتها أعادت تركيا، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا، فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.

وانتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة السبت في شوارع العاصمة، فيما انكب عمال البلدية على تنظيف الطرقات. وأعيد فتح معظم المحلات التجارية، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وشدّد التاجر أمجد صندوق على ضرورة إنعاش النشاط في السوق، قائلا إن “النظام سقط لكن الدولة لم تسقط”.

– “حكومة جامعة” –

قادت هيئة تحرير الشام تحالفا من عدة فصائل مسلحة في هجوم بدأ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وأدى الأحد إلى انهيار حكم بشار الأسد.

وفكت الهيئة ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، لكن عدة دول غربية وأبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها “منظمة إرهابية”.

وصرح بلينكن للصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة الساحلية أقصى جنوب الأردن “نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى”.

ولم يذكر الوزير الأميركي تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، ولكن عدما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم بشكل مباشر، أجاب “اتصال مباشر – نعم”.

وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

وشارك بلينكن في العقبة في محادثات جمعت دبلوماسيين من دول عربية وأوروبية ومن تركيا، وأكد أن المشاركين سيصدرون بيانا مشتركا “اتفقنا فيه على أن عملية الانتقال يجب أن يقودها السوريون وأن يملكوا القرار فيها وأن تنتج حكومة جامعة وتمثل” جميع مكونات سوريا.

– “عملية انتقالية سلمية” –

وشدد وزير الخارجية الأميركي على “وجوب احترام حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء. ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وشارك في محادثات العقبة أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي أكد ضرورة “ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن”.

بدورهم، دعا وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والأمارات والبحرين وقطر السبت إلى “عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية … وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته”.

وقد تعهد رئيس الحكومة الانتقالية السورية محمد البشير بعد تعيينه الثلاثاء إقامة دولة قانون، مع التأكيد على “ضمان حقوق كل الناس وكل الطوائف”.

في العقبة، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أيضا إلى عملية سياسية “جامعة” لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعادت بلاده فتح سفارتها السبت، بحضور رئيس البعثة الدبلوماسية الجديد برهان كور أوغلو، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

أُغلقت السفارة التركية في آذار/مارس 2012، بعد عام من بدء الحرب الأهلية في سوريا التي اندلعت بسبب قمع التظاهرات المنادية بالديموقراطية، وبعد دعوات من الحكومة التركية إلى استقالة الأسد.

– قصف إسرائيلي وتنديد –

صار شعار “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد” هو السائد لدى السوريين منذ فرار الأسد إلى روسيا.

لكن الابتهاج الشعبي يرافقه البحث المؤلم لآلاف السوريين عن أحبائهم الذين اختفوا خلال حكم الأسد المتهم بارتكاب أسوأ الانتهاكات.

وشاركت عدة جماعات مسلحة وقوى دولية في الحرب في سوريا التي خلفت أكثر من نصف مليون قتيل، ودفعت نحو ستة ملايين سوري، أي ربع السكان، إلى النزوح والهجرة، وفتتت البلاد.

في شمال شرق سوريا، تنشر الولايات المتحدة حوالى 900 جندي وتدعم قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري والتي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية وأنشأت إدارة ذاتية في منطقة سيطرتها.

من جهتها، شنت إسرائيل ضربات جديدة على “مواقع عسكرية للنظام السابق” في دمشق وريفها، ما أدى إلى تدمير مؤسسة أبحاث و”مطار عسكري”، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن الغارات استهدفت أيضا “مستودعات صواريخ بالستية” ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة القلمون على مشارف دمشق، فضلا عن “أنفاق” تحت جبال.

وتهدف هذه الغارات إلى “تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية للجيش السوري”، بحسب المرصد.

وندد قائد هيئة تحرير الشام السبت بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أن الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.

وقال أبو محمد الجولاني في تصريحات نقلتها قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على تلغرام إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.

غير أنه أضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”، مؤكدا أن “الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار”.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم السبت في أول خطاب له منذ إطاحة الأسد “نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة إسرائيل عدوا وألا تطبّع معها”.

وكان الحزب الموالي لإيران قد دعم نظام الرئيس المخلوع عسكريا خلال الحرب الأهلية الدامية، وأكد قاسم أنه بسقوط الأسد “خسر حزب الله في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا”، مشددا في الآن ذاته على أن “هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاوم”.

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