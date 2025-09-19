اليابان: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

The Swiss voice in the world since 1935
طوكيو (رويترز) – قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الجمعة إن اليابان لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأضاف أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما بالتوقيت.

وقال في مؤتمر صحفي “أدرك أن الأصوات الداعية للاعتراف بدولة تتزايد في المجتمع الدولي، وكذلك في اليابان”.

وأضاف “لكن الحكومة تتحمل مسؤولية البحث الجاد في الأسباب التي ستؤدي فعليا إلى حل الدولتين وبذل جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه”.

وتستعد مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لزعماء الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أمل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة والسعي إلى سلام دائم.

وقال إيوايا إن اليابان لا تؤيد الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إسرائيل، مثل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وإن اليابان سترد إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى من شأنها أن تعيق تحقيق حل الدولتين.

وعند سؤاله عما إذا كان الرد الياباني سيشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين على خلفية الصراع في غزة، قال إيوايا إن الحكومة لن تستبعد أي خيارات، ومنها الاعتراف بدولة فلسطينية، عند دراسة خطواتها المحتملة.

(إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

