اليابان أنفقت 73 مليار دولار لدعم سعر صرف الين (بيانات رسمية)

أنفق بنك اليابان نحو 11,7 تريليون ين (73 مليار دولار) في الشهر الماضي لدعم سعر صرف الين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة.

يتدخل البنك المركزي الياباني في السوق بناء على تعليمات وزارة المالية في محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التقلبات الحادة في أسعار الصرف.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن التدخلات في السوق حدثت بين 28 نيسان/أبريل و27 أيار/مايو، لكنها لم تحدد التواريخ الدقيقة.

وبدأت التدخلات وفق تقارير في 30 نيسان/أبريل عندما انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى ما يقرب من 160 ين للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في الثامن من أيار/مايو أن البنك أنفق بحلول ذلك الوقت 10 تريليونات ين لدعم العملة.

منذ ذلك الحين، شهدت العملة عدة ارتفاعات حادة حتى بداية أيار/مايو، حين وصلت إلى 155 للدولار في السادس من الشهر، ما أثار تكهنات حول اتخاذ السلطات المزيد من الإجراءات.

وعاد سعر صرف العملة اليابانية إلى حوالي 159,2 مقابل الدولار الجمعة، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية تدخلات البنك المركزي.

تراجع الين نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، فضلا عن الفجوة بين معدلات الفائدة الأميركية واليابانية.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها السلطات اليابانية في السوق في تموز/يوليو 2024، عندما اقترب الين من 162 ينا للدولار، وأنفقت حينها نحو 5,5 تريليون ين.

