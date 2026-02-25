The Swiss voice in the world since 1935
اليابان تؤكد احتجاز أحد مواطنيها في إيران وتطالب بالإفراج عنه

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

طوكيو 25 فبراير شباط (رويترز) – قالت اليابان اليوم الأربعاء إن إيران احتجزت أحد مواطنيها في طهران، مطالبة السلطات الإيرانية بشدة بالإفراج عنه فورا.

وفي مؤتمر صحفي يومي، ذكر ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الشخص احتُجز في 20 يناير كانون الثاني، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة أوروبا الحرة في وقت سابق بأن شينوسوكي كاواشيما رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران اعتقلته السلطات الإيرانية ونقلته إلى سجن في العاصمة.

وأحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.

وقال متحدث باسم الهيئة “في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

