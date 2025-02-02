اليابان تبدي قلقها إزاء التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية

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أعرب وزير المالية الياباني الأحد عن “قلق عميق” إزاء احتمال تضرر الاقتصاد العالمي جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين وكندا والمكسيك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت فرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، وتعريفات جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة.

وتعهدت الدول الثلاث الرد بإجراءات مضادة بدأت في الكشف عنها، إذ تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار أميركي اعتبارا من الثلاثاء.

وقال وزير المالية الياباني كاستونوبو كاتو لقناة فوجي التلفزيونية الأحد “نشعر بقلق عميق بشأن الانعكاسات المحتملة لهذه التعريفات على الاقتصاد العالمي”.

وأكد أيضا على ضرورة “التقييم الدقيق” للعواقب المحتملة لإعلانات ترامب على أسواق الصرف، مشددا على وجوب اتخاذ اليابان “تدابير مناسبة”.

برر الرئيس الأميركي إجراءاته برغبته في معاقبة الدول التي لا تكبح في رأيه الهجرة غير النظامية بشكل فعال وتتعامل بسلبية مع الاتجار بعقار الفنتانيل المخدر الذي يهرّب إلى الأراضي الأميركية.

وقالت بكين إنها تستعد للرد دفاعا عن “حقوقها ومصالحها”، مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى ضد واشنطن إلى منظمة التجارة العالمية.

من جانبها، تحدثت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن “تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك”.

تمو/ح س/دص