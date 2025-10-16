اليابان تدعو مجموعة السبع إلى التوحد ضد قيود الصين على صادراتها من المعادن النادرة

afp_tickers

2دقائق

دعت اليابان الخميس دول مجموعة السبع إلى التوحد ضد القيود التي تفرضها بكين على صادراتها من المعادن النادرة، وهي عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المال الياباني كاتسونوبو كاتو للصحافيين خلال زيارة لواشنطن إن طوكيو “تشعر بقلق بالغ إزاء القيود الكبيرة على صادرات المعادن النادرة التي أعلنتها الصين الأسبوع الفائت، وينبغي لمجموعة السبع التوحد في هذه القضية”.

وكانت الصين التي تُعدّ أكبر منتج في العالم للمعادن النادرة أعلنت الأسبوع الفائت فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات المعادن النادرة وعناصرها، والتي تُعد أساسية للتكنولوجيا الرقمية والسيارات والطاقة والأسلحة.

وأثار هذا الإجراء غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية وبإلغاء اجتماع مع نظيره شي جينبينغ.

ورد الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير قائلا “للتوضيح، هذه ليست مجرد قضية تخص الولايات المتحدة (…) إنها مناورة اقتصادية قسرية ضد كل دولة في العالم”.

أما وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فلاحظ أن الصينيين “يريدون السيطرة على الاقتصاد العالمي”. واضاف “لن نسمح لهم بذلك، ونحن نجري راهنا مناقشات” مع عدد من الشركاء “للرد”. وأكد أن واشنطن وحلفاءها “لن يسمحوا بأن تأمرهم أو تتحكم بهم” أي جهة.

وتأتي هذه المواقف في وقت يجتمع مسؤولو دول العالم الاقتصاديون في واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان، تضم مجموعة الدول السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كه-ستو/ب ح/ب ق