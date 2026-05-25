اليابان ترصد ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار مع ارتفاع التكاليف بسبب حرب الشرق الأوسط

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الاثنين أن الحكومة سترصد ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي إن الميزانية التكميلية التي تناهز ثلاثة تريليونات ين، ستستخدم لتخفيف ارتفاع تكلفة البنزين والكهرباء والغاز، موضحة أن “الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير واضح المعالم”.

وصرّحت للصحافيين “بهدف تقليل المخاطر، قمنا بإعداد ميزانية تكميلية لضمان استعدادنا المالي الكامل”، مضيفة أن المسودة ستُقدم إلى البرلمان ربما الأسبوع المقبل. 

في مطلع الشهر، كشفت شركة “كالبي” اليابانية، الرائدة في صناعة رقائق البطاطس، عن عبوات رمادية جديدة لـ14 منتجا، مستبدلة عبواتها البرتقالية والصفراء المميّزة، وعزت وسائل إعلام محلية هذه الخطوة إلى نقص الحبر بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

لكن تاكايتشي قالت إن الحكومة تتوقع أن تتمكن من تأمين إمدادات مستقرة من النفط حتى الربيع المقبل.

وأضافت أن الإمدادات البديلة من “النافثا”، وهي منتج ثانوي للنفط يستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، من خارج الشرق الأوسط قد تعافت إلى أكثر من 80 بالمئة من المستويات السابقة.

ورفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم الشهر الماضي وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط.

نف/ح س/ع ش

