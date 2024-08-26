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اليابان تستعد لوصول اعصار آخر هذا الأسبوع

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تستعد اليابان لمرور إعصار شديد يقترب من جنوب الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة كيوشو هذا الأسبوع، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد الاثنين. 

من المتوقع أن يصل الإعصار شانشان إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا الأربعاء مصحوبا برياح تبلغ سرعتها  216 كيلومترا في الساعة قبل أن يتجه نحو كيوشو ثم جزيرة هونشو الرئيسية.

وقال مسؤول من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحافي إن “عواصف شديدة وأمواجا عالية قد تضرب الأرخبيل من الثلاثاء إلى الجمعة”. 

واوضح المسؤول أن وكالة الأرصاد الجوية تتوقع أن تضرب عواصف قوية تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة جنوب جزيرة كيوشو يومي الأربعاء والخميس، وهطول ما يناهز 400 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة اعتبارا من ظهر الأربعاء في بعض المناطق.

ودعا إلى “اليقظة” في مواجهة “مخاطر الأمطار الغزيرة، مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار”.

واشار مسؤول في وزارة النقل إلى أن رحلات القطارات وحركة الملاحة الجوية والطرقية، قد تتأثر. 

تسبب الإعصار “أمبيل” الذي ضرب اليابان بين 15 و17 آب/أغسطس، في إلغاء العديد من رحلات القطارات وأكثر من 650 رحلة جوية.

وأدى هذا الاعصار إلى هطول أمطار غزيرة لكنه لم يتسبب بسقوط ضحايا أو بأضرار كبيرة، أثناء مروره بسواحل المحيط الهادئ قبالة منطقة طوكيو.

ووفقا لدراسة نُشرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

ستو/ريم/ص ك

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