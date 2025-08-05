اليابان تسجل حرارة قياسية بلغت 41,8 درجة مئوية (الأرصاد الجوية)

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سجّلت اليابان الثلاثاء درجتي حرارة قياسيتين متتاليتين، إذ أعلن مكتب الأرصاد الجوية عن 41,6 ومن ثم 41,8 درجة مئوية، محذّرا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.

ارتفعت درجات الحرارة في أنحاء العام في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغيّر المناخ بأنماط طقس غير مألوفة.

وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي الثلاثاء المستوى القياسي المسجل سابقا في منطقة هيوغو الأسبوع الماضي والذي بلغ 41,2 درجة مئوية.

وكان الصيف العام الماضي الأكثر حرا في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عاما، على غرار ما كان عليه الحال في 2023، بعد موسم خريف كان الأكثر حرا أيضا.

والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجّل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، بحسب السلطات، علما بأن النقطة الأقدم افتتحت عام 1880 والأحدث في 2002.

ويحذّر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان باتت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بل لا تزهر بالكامل أحيانا نظرا إلى أن فصلي الخريف والشتاء غير باردين بما يكفي.

وأما الثلوج على جبل فوجي فغابت لأطول فترة مسجّلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات تشرين الأول/أكتوبر.

كما سجل تموز/يوليو أعلى درجة حر لمثل هذا الشهر منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1898، بحسب ما قالت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، مع ارتفاع معدل الحرارة الشهري بـ2,89 درجة مئوية عن معدل الفترة ما بين 1991 -2020.

تمو-ستو/لين/دص