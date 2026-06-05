The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

اليابان تعتزم استبدال 14 مفاعلا نوويا متقادما بحلول عام 2050

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت اليابان الجمعة أنها ستستبدل ما يصل إلى 14 مفاعلا نوويا قديما بحلول عام 2050، مع توجه طوكيو المتنامي إلى الطاقة النووية بعد أكثر من 15 عاما على كارثة فوكوشيما.

يأتي ذلك فيما تسعى اليابان إلى تأمين قدرة كافية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل حاد، والمرتبط خاصة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات.

وبحسب الخطة التي عُرضت على خبراء، ترغب وزارة الصناعة في استبدال ما يصل إلى خمسة مفاعلات قديمة بحلول عام 2040، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 14 مفاعلا في العقد التالي.

من شأن ذلك أن يرفع حصة الطاقة النووية من 10% حاليا إلى 20% من حاجة اليابان من الكهرباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة أهدافا محددة لاستبدال مفاعلات نووية، وفق وكالة كيودو للأنباء.

ويقدّر قطاع الكهرباء الياباني أنه بحلول عام 2040، ستواجه البلاد عجزا يبلغ 5,5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل إنتاج نحو خمسة مفاعلات، بحسب الوكالة. 

أوقفت اليابان جميع محطاتها النووية بعد الزلزال والتسونامي اللذين وقعا عام 2011 وتسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما.

لكن طوكيو تريد إحياء الطاقة النووية من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة المرتبطة خصوصا بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الطاقة النووية تغطي ثلث احتياجات اليابان قبل الكارثة التي وقعت في 11 آذار/مارس 2011 وتسببت في مقتل وفقدان زهاء 18500 شخص.

هيه/ح س/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية