اليابان تعتزم استبدال 14 مفاعلا نوويا متقادما بحلول عام 2050

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أعلنت اليابان الجمعة أنها ستستبدل ما يصل إلى 14 مفاعلا نوويا قديما بحلول عام 2050، مع توجه طوكيو المتنامي إلى الطاقة النووية بعد أكثر من 15 عاما على كارثة فوكوشيما.

يأتي ذلك فيما تسعى اليابان إلى تأمين قدرة كافية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل حاد، والمرتبط خاصة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات.

وبحسب الخطة التي عُرضت على خبراء، ترغب وزارة الصناعة في استبدال ما يصل إلى خمسة مفاعلات قديمة بحلول عام 2040، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 14 مفاعلا في العقد التالي.

من شأن ذلك أن يرفع حصة الطاقة النووية من 10% حاليا إلى 20% من حاجة اليابان من الكهرباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة أهدافا محددة لاستبدال مفاعلات نووية، وفق وكالة كيودو للأنباء.

ويقدّر قطاع الكهرباء الياباني أنه بحلول عام 2040، ستواجه البلاد عجزا يبلغ 5,5 مليون كيلوواط، أي ما يعادل إنتاج نحو خمسة مفاعلات، بحسب الوكالة.

أوقفت اليابان جميع محطاتها النووية بعد الزلزال والتسونامي اللذين وقعا عام 2011 وتسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما.

لكن طوكيو تريد إحياء الطاقة النووية من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة المرتبطة خصوصا بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الطاقة النووية تغطي ثلث احتياجات اليابان قبل الكارثة التي وقعت في 11 آذار/مارس 2011 وتسببت في مقتل وفقدان زهاء 18500 شخص.

هيه/ح س/دص