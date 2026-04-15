اليابان تعلن حزمة دعم بـ10 مليارات دولار لجنوب شرق آسيا وسط شحّ النفط

تعهّدت اليابان الأربعاء تقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، في وقت تهدّد أزمة الشرق الأوسط قدرة طوكيو على تأمين مستلزمات طبية حيوية مشتقّة من النفط.

وستقدّم اليابان بموجب المبادرة  التي تحمل اسم “باور آسيا” (Power Asia) مبلغ 1,6 تريليون ين لدول جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز سلسلة إمداداتها في مجال الطاقة ومساعدتها على تحسين تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية.

وكشفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن المبادرة عقب قمّة افتراضية عقدتها مع عدد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار يُعرف باسم “مجتمع آسيا لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات”.

وقالت تاكايتشي للصحافيين في طوكيو “نعتمد على إمدادات من دول آسيا في ما يخصّ مستلزمات طبية مثل المعدات المستخدمة لمرضى غسل الكلى، إضافة إلى حاويات السوائل الطبية والقفازات اللازمة للعمليات الجراحية”.

وأضافت “سنعمل مع دول آسيا على بناء إطار مرن للطاقة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، بما يتيح لآسيا بأسرها أن تصبح أقوى وأكثر ازدهارا”.

ونفت أن يكون للشراكة الجديدة أي تأثير سلبي على إمدادات النفط المحلية في اليابان.

