اليابان تلمّح إلى تدخل وشيك لدعم الين

ألمح وزير المالية الياباني الخميس إلى أن طوكيو باتت قريبة من التدخل في السوق لدعم الين، بعدما تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها في مقابل الدولار منذ منتصف 2024.

ويُتداول الين قرب مستوى 160 ينا للدولار، وهو مستوى قريب مما كان عليه حين أنفقت السلطات اليابانية مليارات الدولارات في صيف 2024 لدعم قيمته.

وتراجع الين في الأشهر الأخيرة أمام الدولار، على خلفية الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وقال وزير المالية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين في تصريحات ساهمت في دعم الين “نقترب أخيرا من اللحظة التي يتعيّن فيها اتخاذ إجراءات حازمة كما أشرت سابقا”.

وكان قد قال الثلاثاء “لقد تحدثت باستمرار عن اتخاذ إجراءات جريئة عند الحاجة… نحن مستعدون للتحرك على مدار 24 ساعة”.

وأشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن عطلة “الأسبوع الذهبي” في اليابان الأسبوع المقبل تشهد عادة تراجعا في السيولة، ما قد يوفّر فرصة للتدخل في السوق.

