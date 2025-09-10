The Swiss voice in the world since 1935
اليابان تندد بهجوم إسرائيل على قطر وتحث على العودة لمحادثات وقف إطلاق النار

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

طوكيو (رويترز) – قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأربعاء إن طوكيو تندد بشدة بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتعتبره تهديدا لسيادة قطر والأمن الإقليمي.

ووصف هاياشي الهجوم بأنه “عقبة أمام الجهود الدبلوماسية” الرامية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، معبرا عن تضامنه مع قطر وحث إسرائيل على العودة إلى المفاوضات.

وكانت إسرائيل قد حاولت يوم الثلاثاء اغتيال القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

