اليابان ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس (رئيسة الوزراء)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الثلاثاء أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.

وقالت تاكايتشي على إكس “من أجل تأمين +الكمية اللازمة لليابان برمتّها+ من المنتجات النفطية… سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارا من 26 آذار/مارس”.

وبدأت طوكيو الأسبوع الماضي سحب ما يعادل احتياطات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوما.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية.

وتُعد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، وبلغت أكثر من 400 مليون برميل اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر.

ووافق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة في 11 آذار/مارس على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

