اليابان ستستخدم احتياطاتها النفطية اعتبارا من الاثنين (رئيسة الوزراء)

ستبدأ اليابان استخدام احتياطاتها النفطية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.

وقالت تاكايتشي للصحافيين الأربعاء “من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع الوكالة الدولية للطاقة، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري”.

تتعاون اليابان مع بلدان أخرى بينها دول مجموعة السبع وأعضاء الوكالة الدولية للطاقة بشأن إفراج منسّق محتمّل عن احتياطات النفط في مواجهة ارتفاع أسعار الخام جراء حرب الشرق الأوسط.

لكن تاكايتشي قالت إن على طوكيو التحرّك سريعا للحد من تأثير أزمة الطاقة الدولية على اقتصادها.

وقالت “يتوقع أن تتراجع واردات النفط الخام إلى اليابان بشكل كبير اعتبارا من أواخر هذا الشهر”.

وأضافت “نظرا إلى اعتماد اليابان الاستثنائي على الشرق الأوسط (من أجل النفط) ونظرا إلى أننا سنتأثر بشكل كبير، نخطط لاستخدام احتياطات اليابان البترولية الاستراتيجية”.

وأوضحت أن طوكيو ستنسّق مع مجموعة السبع والوكالة الدولية للطاقة “لضمان عدم اضطراب إمدادات المنتجات البترولية مثل البنزين تحت أي ظرف كان”.

