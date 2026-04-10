اليابان ستسحب من مخزوناتها النفطية كمية تكفي 20 يوما إضافيا (إعلام)

afp_tickers

1دقيقة

تخطط اليابان لسحب احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوما إضافية في وقت مبكر من الشهر المقبل وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة نقلا عن إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وبدأت البلاد الشهر الماضي استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه خلال اجتماع عُقد استجابة للحرب في الشرق الأوسط “أعلنت رئيسة الوزراء تاكايتشي خطة لسحب كميات من النفط من الاحتياطات الوطنية التي تحتفظ بها الحكومة تكفي لمدة 20 يوما بدءا من مطلع الشهر المقبل أو بعد ذلك، بغية ضمان استقرار إمدادات النفط الخام”.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأخرى بالإعلان نفسه.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية.

كه-اف/الح