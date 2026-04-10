اليابان ستسحب من مخزوناتها النفطية كمية تكفي 20 يوما إضافيا (رئيسة الوزراء)

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ستسحب اليابان احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوما إضافية في وقت مبكر من الشهر المقبل وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وبدأت البلاد الشهر الماضي استخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع وزاري عُقد استجابة الحرب في الشرق الأوسط “سنسحب كميات من النفط من الاحتياطات الوطنية التي تحتفظ بها الحكومة تكفي لمدة 20 يوما بدءا من مطلع أيار/مايو، بغية ضمان استقرار إمدادات النفط الخام”.

وسبق أن نشرت العديد من وسائل الإعلام من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالتا الأنباء جيجي برس وكيودو، هذا القرار.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية. وقد تم تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، بشكل كبير منذ بداية الحرب أواخر شباط/فبراير.

كه-اف/الح

