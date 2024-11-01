اليابان والاتحاد الأوروبي يعلنان اتفاقا دفاعيا جديدا

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أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي شراكة أمنية ودفاعية جديدة في طوكيو الجمعة أشاد بها مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل على اعتبارها خطوة تاريخية تأتي في وقتها.

وكشف بوريل ونظيره الياباني تاكيشي إيوايا عن الاتفاق بشأن تطوير التعاون في ما يتعلّق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الدفاع وأمن الفضاء إلى جانب أمور أخرى.

وقال بوريل “أشعر بدرجة عالية من الرضا كوني هنا مع الوزير إيوايا لإعلان إتمام هذه الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي واليابان”.

ووصف الاتفاق بأنه “الأول من نوعه” الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع أحد بلدان آسيا ومنطقة الهادئ، مشددا على أنه “تاريخي ويأتي في وقته تماما”.

وأفاد الصحافيين “نعيش في عالم خطر جدا… ونظرا إلى الوضع في منطقتينا، يعمّق إطار العمل هذا قدرتنا على التعامل مع التحديات التي تطرأ معا”.

ولم يأت على ذكر الصين، لكن سبق لليابان أن وصفت جارتها بأنها أكبر تحد أمني في وقت تعزز بكين قدراتها العسكرية في المنطقة.

وبعد طوكيو، سيتوجه بوريل إلى كوريا الجنوبية حيث يتوقع أن تتصدر كوريا الشمالية جدول أعماله.

وأفادت الولايات المتحدة بأن آلاف الجنود الكوريين الشماليين باتوا في روسيا استعدادا للقتال في أوكرانيا.

كذلك، أجرت بيونغ يانغ اختبارا لأحد صواريخها الأحدث والأكثر قوة الخميس، ما يعكس التهديد الذي تشكّله للبر الرئيسي الأميركي قبل أيام من الانتخابات.

– صناعات دفاعية –

وجاء في نص “الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي واليابان” الذي اطلعت عليه فرانس برس، أن الطرفين سيدعمان “التعاون البحري الملموس” بما في ذلك عبر نشاطات مثل القيام بمناورات مشتركة والتوقف في الموانئ، والتي قد تشمل أيضا “بلدانا أخرى يتم تحديدها بشكل متبادل”.

كما أفاد بأن الاتحاد الأوروبي واليابان سيناقشان “تطوير مبادرات دفاعية ذات صلة تشمل تبادل المعلومات بشأن المسائل المرتبطة بصناعة الدفاع”.

وتطّور اليابان التي اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة في المعدات العسكرية، مقاتلة جديدة مع إيطاليا وبريطانيا يتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام بحلول العام 2035.

وقال يي كوانغ هينغ من كلية الدراسات العليا للسياسة العامة التابعة لجامعة طوكيو لفرانس برس، إن الاتفاق بشأن التعاون الصناعي يمكن أن “يعطي دفعا قويا للتعاون إذ يمكن أن تطرح إقامة مشاريع دفاعية مشتركة بين الشركات اليابانية والأوروبية يتم تمويلها عبر آليات الاتحاد الأوروبي”.

وتزيد اليابان إنفاقها الدفاعي إلى معيار حلف شمال الأطلسي البالغ 2 % من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027، لأسباب بينها مواجهة الصين التي تكثّف الضغوط العسكرية على تايوان.

وتصرّ بكين على أن الجزيرة جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وأفاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الذي يمكن أن يرأس حكومة أقلية بعد انتخابات عامة كارثية الأسبوع الماضي بأن “أوكرانيا اليوم قد تصبح شرق آسيا غدا”.

ودعا إيشيبا أيضا إلى إقامة تحالف إقليمي على غرار الناتو مع مبدأه القائم على الأمن الجماعي، رغم أنه أقر بأن ذلك “لن يحدث بين ليلة وأخرى”.

وصدر تحذير مشابه عن فوميو كيشيدا، سلف إيشيبا، الذي استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء زيارة دولة في نيسان/أبريل أعلن فيها البلدان الحليفان نيتهما تعزيز شراكتهما الدفاعية.

وقال إيوايا الجمعة إنه وبوريل “تبادلا أداة للمصادقة على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى اتفاق آخر منفصل سبق التوصل إليه.

وذكر أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية سيدخل رسميا حيّز التطبيق في الأول من كانون الثاني/يناير العام المقبل. سيكون أساسا قانونيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والاتحاد الأوروبي في المستقبل”.

هيه-ستو/لين/الح