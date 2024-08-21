اليورو في أعلى مستوياته منذ عام أمام الدولار

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تراجع الدولار الأربعاء مما دفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ تموز/يوليو 2023 مقابل العملة الخضراء، مدفوعا بتوقعات خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة.

قرابة الساعة 16,25 ت غ (18,25 بتوقيت باريس) خسر الدولار 0,15% أمام العملة الموحدة عند 1,1147 دولار لليورو.

واعلن ستيفن اينس المحلل لدى SPI AM “تعرض الدولار لضربة في الآونة الأخيرة” قبل أن يتحسن بشكل طفيف.

وأوضح أن “ثقة الأسواق برغبة الاحتياطي الفدرالي في خفض معدلات الفائدة بشكل حاد” أثرت بشكل كبير على العملة الأميركية خصوصا أمام اليورو الذي بلغ أعلى مستوياته خلال عام مقابل الدولار.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي، وهو الأخير للبنك المركزي الأميركي الذي سيتم نشره بعد إغلاق الأسواق الأوروبية.

وتترقب الأسواق أيضا خطابات حكام البنوك المركزية الذين سيحضرون ندوة جاكسون هول في الولايات المتحدة التي تبدأ الخميس. وسيلقي رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كلمة الجمعة.

وقال فيليب ماري من رابو بنك “قبل أقل من أربعة أسابيع من الاجتماع المقبل (للاحتياطي الفدرالي) في 17 و 18 ايلول/سبتمبر، إنه الوقت المثالي لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة” التي أثارت مخاوف كبيرة في الأسواق.

وتابع “قد يعطي ذلك إشارة واضحة إلى أنه يرجح ان تناقش (لجنة السياسة النقدية) خفض سعر الفائدة” في ايلول/سبتمبر. وهذا ما سيؤثر أكثر على سعر الدولار.

امب/ليل/ب ق