اليونان: رصد تسرب نفطي محتمل حول الناقلة سونيون في البحر الأحمر

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لندن (رويترز) – قالت اليونان في رسالة وزعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن تسربا نفطيا محتملا بطول 2.2 ميل بحري رُصد في منطقة مطابقة لموقع الناقلة سونيون في البحر الأحمر.

وأضافت اليونان أن هذه المعلومة مستندة إلى صورة التقطتها الأقمار الصناعية مساء يوم الخميس وحصلت عليها وكالة السلامة البحرية الأوروبية.

وذكرت اليونان في الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الخميس ونُشرت يوم الجمعة “موقع التسرب النفطي يتطابق مع موقع السفينة”.

وأضافت “في ضوء الظروف المذكورة فإن حالة الناقلة… تمثل خطرا بيئيا جسيما على البيئة البحرية في البحر الأحمر”.