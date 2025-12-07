اليونان “مركز للطاقة مهم جدا” لترامب (سفيرة)

أعلنت السفيرة الأميركية في أثينا كيمبرلي غيلفويل في مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية “أنا” نُشرت الأحد أن اليونان “مهمة جدا” للرئيس دونالد ترامب “كونها مركز للطاقة في المنطقة”.

وأكدت غيلفويل أن “الاستقلال في مجال الطاقة الذي حققته، وتحولها إلى مركز إقليمي، يُؤدي فعلا إلى استقرار إقليمي يؤثّر على العالم وجيرانها”.

وقّعت السلطات اليونانية عقودا مهمة مع شركات أميركية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بهدف زيادة تدفق الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى المحطات اليونانية.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أن اليونان “هي بوابة الدخول الطبيعية للغاز الطبيعي المسال الأميركي ليحل محل الغاز الروسي في المنطقة”.

وسمح التشغيل الأخير لخط أنابيب الغاز عبر البلقان لليونان بالمساهمة في الممر “العمودي” إلى بلغاريا ورومانيا ومولدافيا وأوكرانيا والمجر وسلوفاكيا.

كما ساهم افتتاح مرافق تخزين في ميناء ألكسندروبوليس اليوناني قرب الحدود مع تركيا، حيث يصل الغاز الطبيعي الأميركي المُسال، في إضعاف مكانة روسيا في السوق الإقليمية.

في هذا السياق، أعلن ميتسوتاكيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أن اليونان ستُسلم الغاز الطبيعي الأميركي المُسال إلى أوكرانيا هذا الشتاء لتعويض الأضرار التي سببتها الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة.

وأكدت غيلفويل أن “الاستقلال في مجال الطاقة يُعادل الأمن القومي” لافتة إلى أننا “نرى ذلك بوضوح في حالة أوكرانيا وروسيا”.

وأشارت السفيرة الأميركية، وهي مذيعة سابقة في قناة فوكس نيوز، إلى أن اجتماعا جديدا مخصصا للطاقة بين اليونان وقبرص وإسرائيل والولايات المتحدة، سيُعقد في واشنطن في الربع الأول من عام 2026.

وتحدثت عن “رغبة قوية لدى الشركات الأميركية بالاستثمار” في اليونان.

تعتزم الولايات المتحدة تطوير مركز بحري جديد في إليوسيس قرب أثينا في مبادرة يُنظر إليها على أنها تستهدف شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو التي تمتلك ثلثي ميناء “بيريوس” المجاور منذ عام 2016.

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ البرلمان اليوناني قانونا يسمح لشركة أونيكس الأميركية المالكة لأحواض بناء السفن في إليوسيس، بتوسيع أنشطتها لا سيما في القطاعات التجارية والموانئ والخدمات اللوجستية.

وفي مقابلة مع قناة “أنت1” التلفزيونية، وصفت كيمبرلي غيلفويل نشاط شركة كوسكو في بيريوس بأنه “مؤسف”.

وأضافت “يمكن ترتيب أمر ما، إما بإيجاد طريقة لتعزيز الإنتاج في مناطق أخرى، أو ربما يمكن طرح بيريوس للبيع”، ما أثار غضب السفارة الصينية في أثينا.

وردّت الحكومة اليونانية بأنها ستلتزم بالعقود المبرمة.

