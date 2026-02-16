اليونان تبرم اتفاقا مع “شيفرون” الأميركية للتنقيب عن الغاز
أبرمت اليونان الإثنين اتفاقا مع ائتلاف بقيادة شركة “شيفرون” الأميركية للتنقيب عن الهيدروكربونات ولا سيما الغاز في أربعة مواقع بحرية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.
وخلال مراسم التوقيع التي أقيمت بحضور السفيرة الأميركية في اليونان كمبرلي غيلفويل وعدّة مدراء شركات، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “اليوم نقفز قفزة إلى الأمام في مجال الطاقة”.
وأضاف “بفضل هذا الاتفاق، ستنتقل المساحة (الخاضعة للتنقيب) إلى 94 ألف كيلومتر مربع، أي حوالى ضعف المساحة المتاحة حاليا للتنقيب”.
وفيما تشهد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة توتّرات عدّة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أشار رئيس الحكومة اليونانية المحافظ إلى أن هذا الاتفاق “يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة”.
بعد استدراج عروض دولية، فاز بالمناقصة ائتلاف مشكّل من شركة “شيفرون” الأميركية ومجموعة “هيلينيك إنرجي” اليونانية المدرجة أسهمها في البورصة والتي للدولة اليونانية حصص فيها، للتنقيب في المناطق البحرية الأربع الواقعة في البحر الايوني (الغرب) في جنوب بيلوبونيز وجزيرة كريت.
ومن المرتقب أن يصدّق البرلمان اليوناني على الاتفاق في آذار/مارس، على أن تطلق عمليات التنقيب الأولى في مهلة أقربها نهاية العام بحسب قناة “إرت” العامة.
وتسعى اليونان من خلال تعاونها مع شركات أميركية في مجال التنقيب عن النفط والغاز إلى تعزيز دورها في توفير الغاز لأوروبا، فيما ترى الولايات المتحدة في هذه الشراكة فرصة لتوسيع حضورها في المنطقة.
ونبّه الفرع اليوناني من “الصندوق العالمي للطبيعة” مرّات عدّة من التنقيب عن الهيدروكربونات في البحر الايوني خصوصا بسبب وجود محمية بحرية.
