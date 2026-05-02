The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

اليونان تسجّل يوم الأول من أيار/مايو الأبرد منذ 70 عاما

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سجّلت اليونان الجمعة يوم الأول من أيار/مايو الأبرد منذ سبعين عاما، وذلك بسبب رياح شمالية وأمطار، وفق ما أوردت وسائل إعلام يونانية عدة نقلا عن خبير الأرصاد الجوية بانايوتيس يانوبولوس.

وأوضح الخبير لصحيفة “تا نيا” وموقع إلكتروني أنه “في العام 1987 بلغت الحرارة المسجلّة في أثينا 17 درجة مئوية. وفي العام 1944 بلغت 16 درجة، وفي الأول من أيار/مايو هذا بلغت 14 درجة: إنه رقم قياسي”، لافتا إلى أن الدرجة المسجّلة هي الأدنى “منذ 70 عاما”.

السبت، رُصد تساقط للثلوج في مناطق جبلية عدة، لا سيما في الشمال قرب سيريس، وكذلك في أركاديا في شبه جزيرة البيلوبونيز.

لكن التوقعات تشير إلى أن موجة البرد لن تستمر طويلا، إذ تفيد الأرصاد بأن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الفصل ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويتخطى معدّل درجات الحرارة لهذا الفصل العشرين مئوية.

مر/ود/ناش

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

