اليونان تعلن عن خطة بقيمة 2,5 مليار يورو لمواجهة الجفاف

أعلنت اليونان الخميس عن خطة عشرية بقيمة 2,5 مليار يورو لمواجهة مخاطر نقص المياه، لا سيما في أثينا والمناطق المحيطة بها وفي العديد من الجزر.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس “يجب أن نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات” في إشارة إلى الجفاف الذي سُجل في السنوات الأخيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأضاف متحدثا في الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس شركة إيداب، إحدى أكبر شركات المياه العامة في البلاد “قد تتساقط الثلوج، وقد تُمطر… لكن الأمل ليس استراتيجية”.

تقدم شركة إيداب الخدمة لـ4,4 ملايين نسمة من سكان منطقة أتيكا التي تشمل أثينا ومحيطها.

وفي مواجهة تراجع الاحتياطيات في السنوات الأخيرة، قدم وزير الطاقة والبيئة ستافروس باباستافرو خطة طموحة مدتها عشر سنوات بقيمة 2,5 مليار يورو لتأمين موارد المياه.

ومن بين هذه الإجراءات مشروع رائد لتعزيز خزانات المياه التي تُغذي شبكة مياه أثينا، بالإضافة إلى محطات تحلية للجزر السياحية التي تعاني من نقص حاد في المياه لا سيما في فصل الصيف الذي يشهد تضخما سكانيا كبيرا.

وبحسب الوزير فإن “احتياطيات المياه في أثينا عند أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة” لا سيما بعد الجفاف المطول الذي سُجل في السنوات القليلة الماضية.

وعلى نطاق أوسع، أكد أن “البيانات تُظهر أنه بعد قبرص، ستكون بلادنا الأكثر تعرضا لضغط مائي في جنوب أوروبا”، مضيفا أن الانعكاسات قد تطال أكثر من نصف سكان اليونان.

وأوضح باباستافرو أن اليونان هي الآن في المرتبة التاسعة عشرة عالميا من حيث خطر نقص المياه.

ومنذ عام 2022 انخفضت احتياطيات المياه في اليونان بنحو 250 مليون متر مكعب سنويا، وفق الوزير اليوناني.

وأشار إلى أن هذا المنحى رافقه انخفاض في هطول الأمطار بنسبة 25% وزيادة سنوية في التبخر بنسبة 15%.

وخلال موجة الحرّ الطويلة في صيف 2024 دعت شركة إيداب سكان العاصمة اليونانية والمناطق المحيطة بها إلى ترشيد استهلاكهم للمياه.

كما وُجهت دعوات يومية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي العام.

