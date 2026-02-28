اليونان تنصح السفن التي تحمل علمها بتجنب بعض مسارات الملاحة بسبب ضربات إيران

أثينا 28 فبراير شباط (رويترز) – نصحت وزارة النقل البحري اليونانية في وثيقة اطلعت عليه رويترز اليوم السبت السفن التي ترفع علم اليونان بتوخي أقصى درجات الحذر وتجنب الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز، وذلك بعد بدء هجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاء في الوثيقة “الوضع الآخذ في التطور يؤثر على سلامة الملاحة على نطاق أوسع يشمل الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان وشمال بحر العرب”، ونصحت الشركات المشغلة للسفن بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الأمنية في تلك المناطق والموانئ الإسرائيلية حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة النقل البحري في الوثيقة إنها لا تستبعد امتداد الأزمة إلى البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الروابط بين إيران والحوثيين المتحالفين معها في اليمن.

ونوهت الوثيقة للسفن إلى ضرورة توخي الحذر من احتمال شن هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة وهجمات على مرافق الموانئ، إضافة إلى المضايقات أو التشويش الإلكتروني والتأثير على أنظمة الملاحة الإلكترونية لدى السفن.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )