اليونسكو تدرج آثار صور اللبنانية في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.

ولاحظت مذكرة لليونسكو التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها الثامنة والأربعين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أن موقع آثار صور “تعرّض لإصابات مباشرة ولأضرار، وحال حفظه تثير قلقا متزايدا، خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار”.

وأضافت المنظمة الأممية أن “الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع”، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدّم من الدولة اللبنانية.

وتقع صور على ساحل جنوب لبنان، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وهي من أقدم مدن العالم المتوسطي. وقد نزح عدد كبير من سكانها بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الجيش الإسرائيلي.

وتتعرض المدينة لضربات إسرائيلية منذ بدء الحرب مع حزب الله المدعوم من إيران في الثاني من آذار/مارس.

وتضم صور موقعين محميَين مدرجَين على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يحتويان خصوصا على آثار للإمبراطورية الرومانية، بينها قوس نصر ومضمار لسباق الخيل يعودان إلى القرن الثاني الميلادي.

وأُصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في حزيران/يونيو بضربة إسرائيلية.

واتهم وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة إسرائيل بمخالفة اتفاقية لاهاي التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة الحفاظ على المواقع الثقافية، وبعدم احترام “الدروع الزرقاء”، وهي شارات رمزية اقرتها لجنة مرتبطة باليونسكو لحماية مواقع أثرية لبنانية من بينها صور.

كل/ب ح/ع ش