اليونسكو تدرج سهول بوما-بادينغيلو في جنوب السودان على قائمة التراث المهدد بالخطر

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أعلنت منظمة اليونسكو الأحد إدراجها بصفة عاجلة سهول بوما-بادينغيلو في جنوب السودان والتي تشهد أكبر هجرة برية للثدييات في العالم، على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر.

وهذا أول موقع في جنوب السودان تُدرجه اليونسكو في إحدى قوائمها.

وتحتاج هذه المنطقة التي تمتد على مساحة 37500 كيلومتر مربع بين النيل الأبيض والحدود الإثيوبية، إلى حماية عاجلة في ظل النزاع الدائر بين القوات الحكومية وميليشيات المعارضة، إلى جانب التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي.

وأوضحت اليونسكو أنّ هذه المنطقة تشمل “فسيفساء شاسعة من الأراضي العشبية والأراضي الرطبة والسهول الفيضية والغابات المفتوحة وسهول السافانا التي تغمرها الفيضانات الموسمية، وتتشكل بفعل هطول الأمطار الموسمية والفيضانات”.

ويهاجر مليون حيوان، من بينها ظباء وغزلان، عبر هذه البرية الشاسعة، تاركة آثارا واضحة على السهول العشبية يمكن رؤيتها من الجو.

ويؤوي الموقع أيضا أنواعا كثيرة من الطيور والثدييات الكبيرة، بينها فيلة وأسود ونمور وفهود.

وأشارت اليونسكو إلى أنّ الموقع يواجه تهديدات خطرة، كالصيد الجائر، والاتجار غير القانوني بالحياة البرية، وانعدام الأمن، والأنشطة الاستخراجية.

وأدرجت اليونسكو بصفة عاجلة موقعين آخرين على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر هما قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة.

بور-تلل/رك/ب ح