اليونيسف: أكثر من 100 طفل قتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار

جنيف 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء إن أكثر من 100 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك أطفال قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة وأخرى ذات أربع مراوح.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر للصحفيين في إحاطة إعلامية للأمم المتحدة عبر الفيديو من غزة “قُتل أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار في أوائل أكتوبر”.

وأضاف “لا يزال البقاء على قيد الحياة غير مضمون، ورغم تباطؤ عمليات القصف وإطلاق النار وتراجعها خلال وقف إطلاق النار، فإنها لم تتوقف”.

وذكر أن جميع الوفيات تقريبا، التي تشمل 60 ولدا و40 بنتا، نتجت عن الهجمات العسكرية بما في ذلك الغارات الجوية وغارات الطائرات المسيرة وقصف الدبابات وإطلاق النار وهجمات الطائرات المسيرة رباعية المراوح، وقليل منها كان نتيجة مخلفات الحرب التي انفجرت.

وأضاف أن من المرجح أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع لأنه يستند فقط إلى الوفيات التي توفرت عنها معلومات كافية.

