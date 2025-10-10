اليونيسف: إجلاء طفلين حديثي الولادة من شمال غزة

1دقيقة

جنيف (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الجمعة إنها أجلت اثنين من أصل 18 طفلا حديثي الولادة من مستشفى في شمال غزة ليتم لم شملهم مع آبائهم في الجنوب.

وكانت المنظمة قد علقت محاولتها نقل الطفلين يوم الخميس وسط هجوم عسكري إسرائيلي مستمر على المدينة، ولكنها تمكنت من نقلهما إلى آبائهما بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس في مؤتمر صحفي في جنيف “كان لدينا 18 طفلا في الحاضنات في بداية الأسبوع. وتم نقل اثنين منهم أمس”، مضيفا أن الآخرين ينتظرون في الحاضنات لحين الحصول على تصريح أمني إسرائيلي.

وأضاف “آمل أن يكون هذا مجرد مثال على ما سيحدث بعد تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل”.

وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض مناطق غزة يوم الجمعة بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)