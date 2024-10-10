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اليونيسف: الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الخميس إنه تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة وتبدأ في 14 أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت في بيان أنه “تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة. من المهم جدا أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن. فبدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال”.

وقالت الأمم المتحدة إن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي بدأت في الأول من سبتمبر أيلول، وصلت إلى هدفها المتمثل في تطعيم 90 بالمئة من الأطفال دون سن العاشرة. وتمت الحملة على مراحل على مدى أسبوعين في ظل هدن إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأكدت منظمة الصحة العالمية في أغسطس آب إصابة رضيع بالشلل الجزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وقالت راسل “ستوزع اليونيسف مكملات فيتامين (أ) الغذائية لتعزيز أجهزة المناعة لدى الأطفال. يعيش الأطفال في غزة في ظروف سيئة للغاية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية والصحة العامة”.

وأضافت “بمعدات تطعيم إضافية وصناديق تبريد وصلت أمس، صارت اليونيسف مستعدة لتوصيل التطعيمات وإعطائها للأطفال لمنع عدوى شلل الأطفال. نجاح الجولة الأولى يظهر أنه عندما يتم احترام الاتفاقات، يمكننا إنجاز المهمة”.

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